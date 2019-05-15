Cansel Elçin parasız kalınca striptizci oldu! Cansel Elçin kimdir?
Cansel Elçin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen, daha çok tiyatro oyunlarına ağırlık veren Cansel Elçin, önümüzdeki sezonda ilginç bir rolle izleyici karşısına çıkacağını söyledi. Elçin, "Parasız kalan ve oğluna bir şeyler yapmak isteyen ama beceremeyen bir babayı canlandıracağım. Bu adam para kazanmak için striptizci olarak çalışmaya başlayacak" dedi. Peki Cansel Elçin kimdir? İşte Cansel Elçin hakkında bilinmeyenler...
15.05.2019 12:17
- Son Güncelleme: 15.05.2019 12:17
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, en son Atv ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda tek başına yürüyüş yaparken objektiflere takılan Cansel Elçin, yeni projelerinden bahsederken çok ilginç bir detay paylaştı.
CANSEL ELÇİN STRİPTİZCİ OLUYOR!
Yeni projelerinden bahseden Cansel Elçin, önümüzdeki sezonda ilginç bir rolle izleyici karşısına çıkacağını söyledi. Elçin, "Parasız kalan ve oğluna bir şeyler yapmak isteyen ama beceremeyen bir babayı canlandıracağım. Bu adam para kazanmak için striptizci olarak çalışmaya başlayacak" dedi.
Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ve hayranlarının çok özlediği Cansel Elçin hakkında bilmemiz gerekenleri madde madde derledik.
CANSEL ELÇİN NERELİ?
İlk ve ortaokul eğitimini Paris'te alan ve daha sonra ekonomi ve sosyal bilimler okuyan Cansel Elçin, 44 yaşında ve Başak burcu… Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'te tiyatro eğitimi alan Elçin, Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okudu.
EN ÖNEMLİ ŞEY AŞK...
Cansel Elçin için aşk çok önemli. Evlendikten sonra işini ikinci plana attığını düşünenler olsa da o böyle olduğunu reddediyor fakat insanların böyle düşünmesini normal görüyor.