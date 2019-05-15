Cansel Elçin parasız kalınca striptizci oldu! Cansel Elçin kimdir?

Cansel Elçin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen, daha çok tiyatro oyunlarına ağırlık veren Cansel Elçin, önümüzdeki sezonda ilginç bir rolle izleyici karşısına çıkacağını söyledi. Elçin, "Parasız kalan ve oğluna bir şeyler yapmak isteyen ama beceremeyen bir babayı canlandıracağım. Bu adam para kazanmak için striptizci olarak çalışmaya başlayacak" dedi. Peki Cansel Elçin kimdir? İşte Cansel Elçin hakkında bilinmeyenler...

15.05.2019 12:17 - Son Güncelleme: 15.05.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





