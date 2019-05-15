Serenay Aktaş'tan Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar hakkında zehir zemberek açıklama!
Serenay Aktaş, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı ile baş başa akşam yemeğinde görüntülenmişti. Yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu ile eski sevgilisi Kenan Acar'ın aşk yaşamasını çabuk sindirdiği düşünülen Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda AVM çıkışı objektiflere takıldı. En yakın arkadaşı ile eski sevgilisinin birlikte olması hakkında ilk kez konuşan Aktaş, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
15.05.2019 11:35
- Son Güncelleme: 15.05.2019 11:43
Biliyorsunuz, en son ilişkim olmuştu geçen yıl ondan sonra hiç olmadı" diye cevap verdi. Güzel oyuncu, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere ise, "Alışın artık, Hakan benim yakın arkadaşım. Bundan sonra hep görebilirsiniz. Bir kadın ile bir erkek arkadaş olabilir, bizde öyleyiz" dedi.
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