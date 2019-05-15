GaleriMagazin

Serenay Aktaş'tan Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar hakkında zehir zemberek açıklama!

Serenay Aktaş, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı ile baş başa akşam yemeğinde görüntülenmişti. Yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu ile eski sevgilisi Kenan Acar'ın aşk yaşamasını çabuk sindirdiği düşünülen Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda AVM çıkışı objektiflere takıldı. En yakın arkadaşı ile eski sevgilisinin birlikte olması hakkında ilk kez konuşan Aktaş, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

15.05.2019 11:35 - Son Güncelleme: 15.05.2019 11:43
Serenay Aktaş'dan Erkenci Kuş dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu hakkında şok sözler!

SERENAY AKTAŞ İLK KEZ KONUŞTU

Kenan Acar ve Açelya Topaloğlu hakkında konuşan Serenay Aktaş, "Onlar hakkında konuşmaya hiç gerek duymadım. Aldığımız oksijenler çok zor üretiliyor. Bu oksijeni onlara harcamak istemiyorum.

Serenay Aktaş'dan Erkenci Kuş dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu hakkında şok sözler!

Bu konu beni hiç üzmedi. Allah beni ateşlerin içinden aldı. "Çok şükür" dedim. Onları hiçbir zaman kendime layık görmedim. O yüzden herkes yoluna gitsin. Herkes benim hayatımda bir öğretmen, geliyorlar bana bir şeyler öğretip gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Serenay Aktaş'dan Erkenci Kuş dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu hakkında şok sözler!

"MUTLULUĞU BİR İLİŞKİDE ARAMADIM"

"Siz aradığınız mutluluğu buldunuz mu" şeklindeki bir soruya Aktaş, "Ben kendimle çok mutluyum. Kendime ve yapacaklarıma yöneldim. Ben hiçbir zaman mutluluğu bir ilişkide aramadım. Yalnız da olsa mutluyum.

Serenay Aktaş'dan Erkenci Kuş dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu hakkında şok sözler!

Biliyorsunuz, en son ilişkim olmuştu geçen yıl ondan sonra hiç olmadı" diye cevap verdi. Güzel oyuncu, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere ise, "Alışın artık, Hakan benim yakın arkadaşım. Bundan sonra hep görebilirsiniz. Bir kadın ile bir erkek arkadaş olabilir, bizde öyleyiz" dedi.

Serenay Aktaş'dan Erkenci Kuş dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu hakkında şok sözler!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı