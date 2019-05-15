Serenay Aktaş'tan Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar hakkında zehir zemberek açıklama!

Bu konu beni hiç üzmedi. Allah beni ateşlerin içinden aldı. "Çok şükür" dedim. Onları hiçbir zaman kendime layık görmedim. O yüzden herkes yoluna gitsin. Herkes benim hayatımda bir öğretmen, geliyorlar bana bir şeyler öğretip gidiyorlar" ifadelerini kullandı.