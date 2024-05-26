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Esra Erol’un küçük oğlu hayran bıraktı! Abisini kıskanınca “Zorundaymışım” deyip yayınladı! Canlı yayında annesini fena bozmuştu

Ali Özbir ile yaptığı evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adlarında iki evladı olan, ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, canlı yayında oğluyla arasında geçen diyalogla uzun süre gündem olmuştu. Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt izleyicileri kahkahaya boğmuştu. Esra Erol, bir kez daha oğlu Ömer'le gündem oldu. Abisini kıskanan Ömer Erol, bir kez daha yüzleri gülümsetti. Erol'un "Zorundaymışım" notuyla yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 12:21 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 12:37
Esra Erol’un küçük oğlu hayran bıraktı! Abisini kıskanınca “Zorundaymışım” deyip yayınladı! Canlı yayında annesini fena bozmuştu 1

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, geçen sene programında oğlu Ömer Erol'u ağırlamış ve anne-oğul arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurmuştu.

Esra Erol’un küçük oğlu hayran bıraktı! Abisini kıskanınca “Zorundaymışım” deyip yayınladı! Canlı yayında annesini fena bozmuştu 2

Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bırakmıştı.

Esra Erol’un küçük oğlu hayran bıraktı! Abisini kıskanınca “Zorundaymışım” deyip yayınladı! Canlı yayında annesini fena bozmuştu 3

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

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