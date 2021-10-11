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Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Sabahın Sultanı' programında beklenmedik bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'yı konuk alan Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeklerin davranışlarından bahsetti. Aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatılan programa yatak gelmesi üzerine ise olanlar oldu. Konuğu Canten Kaya ile yatağa giren Seda Sayan, uzman isimle karı-koca gibi konuşmaya başladı. Kendini rolüne kaptıran Seda Sayan'ın o halleri ise izleyicileri gülümsetti. İşte o anlar...

11.10.2021 18:19 - Son Güncelleme: 11.10.2021 18:19
Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Sabahın Sultanı' programının bugünkü canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı.

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Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Uzman isim Canten Kaya'yı konuk alan Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeklerin davranışlarından bahsetti. Aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatılan programa yatak gelmesi üzerine ise olanlar oldu.

Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Canten Kaya'nın açıklama yaptığı sıra yatağa giren Seda Sayan uyuyormuş rolü yaptı.

Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı.

Canlı yayında ilginç olay! Seda Sayan uzman isimle yatağa girdi aralarındaki diyalog programa damga vurdu!

Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı.

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