Canlı yayında arayınca ortalık karıştı! Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük eski aşkı Gülseren Ceylan'dan itiraflar! “Ben uyarımı yaptım” deyip...

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen ve kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, dünkü yayınında arkadaşlarına eski aşkını arattı. O sırada uyuyan ve telefonu açtıktan kısa bir süre sonra kapatan Ceylan ise ertesi gün konuyla ilgili açıklamada bulundu. İtirafları peş peşe sıralayan Ceylan, ayrılığın perde arkasını anlattı. İşte detaylar...
Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu.
Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar konuşulurken Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
Ancak ayrılmalarına rağmen Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında arkadaşlarına eski sevgilisini arattı. O sırada uyuyan ve telefonu açtıktan kısa bir süre sonra kapatan Ceylan ise ertesi gün konuyla ilgili açıklamada bulundu.