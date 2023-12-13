Canlı yayında arayınca ortalık karıştı! Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük eski aşkı Gülseren Ceylan'dan itiraflar! “Ben uyarımı yaptım” deyip...

1 Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu.

2 Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar konuşulurken Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.