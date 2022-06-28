Vav TV İzle
Haberler Magazin Petek Dinçöz'ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami'ye yerleşen Petek...

Petek Dinçöz'ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami'ye yerleşen Petek...

Son dönemin en çok konuşulan ismi oldu Petek Dinçöz. Serkan Kodaloğlu'yla olan 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz, boşanmalarının ardından Miami'ye yerleşmişti. Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleştiğini açıklasa da peşi sıra, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Dinçöz yine olay yaratan bir paylaşımla ortalığı salladı.

28.06.2022 14:39 - Son Güncelleme: 28.06.2022 14:39
Petek Dinçöz’ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami’ye yerleşen Petek...

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında model olarak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak devam etti. İlk çıktığı dönemlerde 'Foolish Casanova', 'İstanbul Geceleri' gibi şarkılarıyla döneme damga vuran şarkıcı, sonrasında 'Zehirli Çiçek', 'Roman Havası' gibi dizilerde yer alarak oyunculuk alanında da boy gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Petek Dinçöz’ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami’ye yerleşen Petek...

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Petek Dinçöz’ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami’ye yerleşen Petek...

Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz’ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami’ye yerleşen Petek...

TEK CELSEDE BOŞANDIK

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

Petek Dinçöz’ün derin dekolteli paylaşımı dönüp dönüp tekrar baktırdı! Kim der ki 42 yaşında! Oğlu için Miami’ye yerleşen Petek...

Petek Dinçöz boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

SON DAKİKA