Caner Toygar Gelinim Olur Musun Tülin'den sonra aşkı o isimde buldu nikahı bastı! Esra Erol'dan damat Caner'e: "Geçmişi bırak, eşine bak"

ATV'nin reytingleri altüst eden başarılı programlarından 'Esra Erol'da, sezon finali ile izleyicileri ekran başına kilitledi. 'Esra Erol'da'ya programın muhabiri 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve 14 gün önce evlenen Caner Toygar ve eşi de konuk oldu.