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Haberler Magazin 700 bin TL'lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

700 bin TL'lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Serdar Ortaç'la 2014 yılında dünyaevine giren Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği 2019'da tek celsede bitti. 5 dakikada biten evliliğinin ardından 700 bin TL'lik nafaka ile gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Loughnan&cedil; sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiğini duyurdu. Bakın Chloe Loughnan'ın müstakbel eşi kim...

takvim.com.tr
25.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:34
700 bin TL’lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Chloe Loughnan, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serdar Ortaç ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

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700 bin TL’lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Ancak aşk dolu pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ikilinin mutluluğu 5 yıl sonra sona erdi.

700 bin TL’lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Chloe Loughnan ile serdar Ortaç'ın 5 yıllık evlilikleri 2019'da 5 dakika süren duruşmayla sona erdi.

700 bin TL’lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Loughnan, aldığı 700 bin TL'lik nafaka ile sık sık magazin gündeminde yer aldı.

700 bin TL’lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...

Ortaç'tan nafaka almaya devam eden İrlandalı model Chloe Loughnan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

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