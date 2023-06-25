700 bin TL'lik nafaka alıyordu! Serdar Ortaç’ın 5 yıllık eski eşi Chloe Loughnan evleniyor! Gören inanamadı! Müstakbel eşi bakın kim...
Serdar Ortaç'la 2014 yılında dünyaevine giren Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği 2019'da tek celsede bitti. 5 dakikada biten evliliğinin ardından 700 bin TL'lik nafaka ile gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Loughnan¸ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiğini duyurdu. Bakın Chloe Loughnan'ın müstakbel eşi kim...
25.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:34
Chloe Loughnan ile serdar Ortaç'ın 5 yıllık evlilikleri 2019'da 5 dakika süren duruşmayla sona erdi.
Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Loughnan, aldığı 700 bin TL'lik nafaka ile sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Ortaç'tan nafaka almaya devam eden İrlandalı model Chloe Loughnan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.