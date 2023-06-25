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Haberler Magazin Hande Yener'in karnını görenlerin ağzı açık kaldı 'göbek mi bebek mi?' 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

Hande Yener'in karnını görenlerin ağzı açık kaldı 'göbek mi bebek mi?' 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

Hande Yener'in karnını görenlerin ağzı açık kaldı, 'göbek mi bebek mi?' yorumları havada uçuştu. 31 yaşında Çağın Kulaçoğlu adında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi? Bu sorunun yanıtını arayan sosyal medya kullanıcıları sayesinde ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu. İstanbul'da sahne alan Hande Yener, tarzı ve sahne performansıyla dünya yıldızlarını aratmadı. Hande Yener ile sevgilisi Misha'nın düeti çok konuşulurken, ünlü şarkıcının karnı dikkatlerden kaçmadı.

25.06.2023 12:20 - Son Güncelleme: 25.06.2023 12:20
Hande Yener’in karnını görenlerin ağzı açık kaldı ’göbek mi bebek mi?’ 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

HANDE YENER HAMİLE Mİ?

Hande Yener'in karnını görenlerin ağzı açık kaldı 'göbek mi bebek mi' yorumları havada uçuştu. 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

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Hande Yener’in karnını görenlerin ağzı açık kaldı ’göbek mi bebek mi?’ 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

Kuruçeşme'de Açıkhava'da sahne alan Hande Yener, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak unutulmaz sahne şovu ile dikkat çekti.

Sahnede iki farklı siyah kostümle ikonik tarzını yansıtan Yener, dünya starlarını aratmayan tarzı ile ayakta alkışlandı.

Hande Yener’in karnını görenlerin ağzı açık kaldı ’göbek mi bebek mi?’ 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

"Afrodizyak" isimli yeni albüm çıkaran sanatçı, yeni şarkılarını da seslendirdi.

Hande Yener’in karnını görenlerin ağzı açık kaldı ’göbek mi bebek mi?’ 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

"Vazgeçtim" şarkısında sevgilisi Misha ile düet yapan Hande Yener, aşkı için şunları söyledi: "İyi ki hayatımdasın beni üzmediğin için çok teşekkür ederim"

Hande Yener’in karnını görenlerin ağzı açık kaldı ’göbek mi bebek mi?’ 31 yaşında boyu kadar oğlu olan Hande Yener hamile mi?

31 yaşında Çağın Kulaçoğlu adında boyu kadar oğlu olan Hande Yener'in karnı dikkat çekti.

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