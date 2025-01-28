Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Hakan Ural, hem kariyeri hem özle hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.
Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisela adını verdiği kızını kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.
Çocuklarına sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer veren Hakan Ural, aile pozlarıyla bolca adından söz ettirdi.
Ural, bu kez Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla dikkat çekti.
Melisa Ural, ağabeyi Engincan Ural'ın doğum gününden kareleri Instagram sayfasında yayınladı.
Paylaşımlarda özellikle Melisa ve Gisela'nın verdiği abla-kardeş pozu beğeni topladı.
Hakan Ural'ın 'Gigi' diye seslendiği küçük kızı Gisela'nın babasıyla olan benzerliğiyle ise dikkat çekti.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz için "Gisela aynı babası", "Melisa gün geçtikçe daha çok annesine benziyor" yorumları yapıldı.
Hakan Ural da üç çocuğuyla verdiği pozu Instagram'da yayınlayarak oğlunun doğum gününü kutladı.
Ural, şu ifadeleri kullandı: "Yaşama sığdırdığım üç hayırlı evlat. Allah herkesin ailesine sevdiklerine sağlık sıhhat huzur mutluluk versin. Engincan Bey'in doğum gününü kutladık"
Ural'ın paylaşımına "Allah nazardan saklasın", "Allah nazarlardan saklasın" yorumları yapıldı.
İşte Hakan Ural'ın çocukları...
Hakan Ural'ın kızları
Hakan Ural ve çocukları
Hakan Ural'ın kızı ve oğlu