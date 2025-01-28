Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Hakan Ural, hem kariyeri hem özle hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisela adını verdiği kızını kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.

Çocuklarına sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer veren Hakan Ural, aile pozlarıyla bolca adından söz ettirdi.

Ural, bu kez Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla dikkat çekti.