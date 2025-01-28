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Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Sibel Can ile yaptığı evlilikten iki, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ezgi Can Ural'dan ise bir evladı olan üç çocuk babası Hakan Ural, ilk göz ağrısı Engincan Ural'ın doğum gününü kutladı. Annesi sibel Can'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural ise doğum gününde kardeşi Gisela ile verdiği pozu yayınladı. Abla-kardeş pozu sosyal medyaya damga vururken Hakan Ural'ın 'Gigi' diye seslendiği küçük kızı Gisela babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın kızları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:02
Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Hakan Ural, hem kariyeri hem özle hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisela adını verdiği kızını kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Çocuklarına sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer veren Hakan Ural, aile pozlarıyla bolca adından söz ettirdi.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Ural, bu kez Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla dikkat çekti.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Melisa Ural, ağabeyi Engincan Ural'ın doğum gününden kareleri Instagram sayfasında yayınladı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Paylaşımlarda özellikle Melisa ve Gisela'nın verdiği abla-kardeş pozu beğeni topladı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural'ın 'Gigi' diye seslendiği küçük kızı Gisela'nın babasıyla olan benzerliğiyle ise dikkat çekti.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz için "Gisela aynı babası", "Melisa gün geçtikçe daha çok annesine benziyor" yorumları yapıldı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural da üç çocuğuyla verdiği pozu Instagram'da yayınlayarak oğlunun doğum gününü kutladı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Ural, şu ifadeleri kullandı: "Yaşama sığdırdığım üç hayırlı evlat. Allah herkesin ailesine sevdiklerine sağlık sıhhat huzur mutluluk versin. Engincan Bey'in doğum gününü kutladık"

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Ural'ın paylaşımına "Allah nazardan saklasın", "Allah nazarlardan saklasın" yorumları yapıldı.

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

İşte Hakan Ural'ın çocukları...

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural'ın kızları

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural ve çocukları

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural'ın kızı ve oğlu

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural ve kızları

Hakan Ural’ın kızlarına bakın! Sibel Can’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural’dan kardeş pozu!

Hakan Ural ve çocukları