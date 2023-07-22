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Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni şampiyon kapatarak Türkiye'ye büyük bir mutluluk yaşattı. Turnuvanın ardından Milli voleybolcular soluğu tatil için gittikleri Çeşme'de aldı. Önceki gün plajda görüntülenen Filenin Sultanları denizin keyfini çıkardı. Öte yandan takımın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş, düzgün fiziğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

22.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 22.07.2023 09:09
Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

Türkiye, 17 Temmuz'da takım sporlarında tarihi bir ana tanıklık etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

FIVB Milletler Ligi Finali'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tatil için soluğu Çeşme'de aldı.

Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

Ayayorgi Koyu'ndaki bir mekana gelen ekip, serin sularda yorgunluk attı.

Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

"BİZİ ÇEKİYORLAR"

Oldukça neşeli olan oyuncular, denizde sohbet etti.

Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte

Kendilerini çeken basın mensuplarını fark eden voleybolcular, "Bizi çekiyorlar" diyerek birbirlerine uyarıda bulunurken, bir yandan da zafer işareti yapıp el sallayarak poz verdiler.

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