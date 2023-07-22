Zehra Güneş Çeşme plajlarında bikinili görüntülendi düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Filenin Sultanları tatilde de birlikte
A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni şampiyon kapatarak Türkiye'ye büyük bir mutluluk yaşattı. Turnuvanın ardından Milli voleybolcular soluğu tatil için gittikleri Çeşme'de aldı. Önceki gün plajda görüntülenen Filenin Sultanları denizin keyfini çıkardı. Öte yandan takımın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş, düzgün fiziğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...
22.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 22.07.2023 09:09