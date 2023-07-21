9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın eski yıllara fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde. 2014 yılında beyin kanaması geçirerek komaya giren Işık'ın tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucunun bu kez çocukları ile olan fotoğrafları çok konuşuldu.