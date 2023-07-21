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Haberler Magazin 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

Kenan Işık'ın çocuklarıyla fotoğrafını ilk kez görenler şaşırıyor! Hakkında bir çok iddia ortaya atılan ünlü sunucu Kenan Işık için önce ''Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.'' denmişti. Ardından eşi Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" demişti. Yakın arkadaşı Okan Zeybek son durumu için "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. '' ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki fotoğrafları gün yüzüne çıktı. İşte Kenan Işık ve oğulları...

21.07.2023 18:09 - Son Güncelleme: 21.07.2023 18:09
9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın eski yıllara fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde. 2014 yılında beyin kanaması geçirerek komaya giren Işık'ın tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucunun bu kez çocukları ile olan fotoğrafları çok konuşuldu.

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9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın eski sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti.

9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

Halen komada olan sunucu hakkında sık sık ortaya bir çok iddia atılmıştı.

9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edilmişti.

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