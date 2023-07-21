9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın oğluyla fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! Hakkında ‘Vücudunu tutabiliyor’ denmişti! Meğer yıllar önce...
Kenan Işık'ın çocuklarıyla fotoğrafını ilk kez görenler şaşırıyor! Hakkında bir çok iddia ortaya atılan ünlü sunucu Kenan Işık için önce ''Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.'' denmişti. Ardından eşi Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" demişti. Yakın arkadaşı Okan Zeybek son durumu için "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. '' ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki fotoğrafları gün yüzüne çıktı. İşte Kenan Işık ve oğulları...
21.07.2023 18:09 - Son Güncelleme: 21.07.2023 18:09
9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın eski yıllara fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde. 2014 yılında beyin kanaması geçirerek komaya giren Işık'ın tedavisi devam ediyor. Ünlü sunucunun bu kez çocukları ile olan fotoğrafları çok konuşuldu.
"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın eski sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti.
Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edilmişti.