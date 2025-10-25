PODCAST CANLI YAYIN

Bir çocukluk anısı, bir oyunculuk sınavı... Caner Topçu Aynadaki Yabancı’daki Barış rolüyle geçmişin kapılarını araladı: Yaşadıklarımız birebir aynıydı

ATV'nin sevilen dizisi Aynadaki Yabancı'da Barış rolünü canlandıran ünlü oyuncu Caner Topçu, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerinden, özel hayatına birçok konu hakkında konuşan Topçu, Barış karakteriyle ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. Bu rolle geçmişin izlerini tekrar yaşayan oyuncu, çocukluk anılarının canlandığını belirterek "Karakter beni hem duygusal hem de psikolojik olarak oldukça zorladı" dedi. İşte Caner Topçu'nun açıklamalarının tamamı...

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aynadaki Yabancı dizisinde Barış karakterini canlandıran Caner Topçu, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

'Aynadaki Yabancı' izleyiciye ayna tutan bir proje mi oldu sizce?

Evet, öyle oldu. Çünkü insanlar karakterlerde kendilerinden bir şeyler buldular. Bunu sadece reytinglerde değil, sosyal medyadaki yorumlarda da çok hissediyoruz.

Siz de hiç düşünmeden yardıma ihtiyacı olan birine 'Barış' gibi el uzatır mıydınız?

'Barış', yardım etmeyi içgüdüsel olarak yapan bir karakter. Ben de hayatımda bu yaklaşımı benimsemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince çevremdeki insanlara destek olmak isterim. Çünkü bence gerçek güç, birine dokunabilmekte. Bu yönüyle 'Barış'la bir ortak paydamız olduğunu söyleyebilirim. Ama 'Barış' gibi bu kadar büyük bir dokunuş yapabilir miydim, ondan emin değilim.

"Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı" demişsiniz.

Babam çok küçük yaştayken bir kaza sonucu yüzünü yakmış. Onun yaşadığı bu durum, benim çocukluğumda hep derin bir etki bıraktı. Uzun bir süre "Doktor olmalıyım" düşüncesiyle büyüdüm. Hayatımda daha sonra yaşadığım büyük bir olay da 'Barış'ın ilk bölümde yaşadığı durumla neredeyse birebir aynıydı. Zorlandığım nokta ise şu: 'Barış'ı düşündüğümde, nedense hep geçmişte yaşadığım bazı olumsuz anılara ve çocukluğumdaki 'Caner'e dönüyorum. Bu yönüyle karakter beni hem duygusal hem de psikolojik olarak oldukça zorladı.

Sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı insan?

Gerçeği saklamak, kısa vadede bir koruma gibi görünebilir ama aslında insanı ve ilişkiyi yorar. 'Barış' da bu ikilemle yüzleşiyor. Ben de benzer bir durumda olsam, sevdiğim kişiye gerçeği söylemekten yana olurdum.

Herkesin etrafındaki kişilerden gizlediği bir yanı var mıdır?

Vardır, bence bu çok normal. Ben de bazı yönlerimi her zaman kimseye açmam. Mesela duygusal olarak hassas olduğum anlarımı ya da içimde yaşadığım bazı kaygıları herkesle paylaşmam.

Estetik cerrahı olmak nasıl?

Estetik cerrah olmak zor bir iş bence ama bir o kadar da keyifli bir meslek. İnsanların hayatlarına dokunmak, özgüvenlerini etkilemek inanılmaz bir his. Bir de işin içinde biraz "cool" bir taraf var ve ben oynarken gerçekten çok keyif alıyorum.

Bir insanın yüzünü değiştirmekle tüm izleri silinir mi?

Bir insanın yüzünü değiştirmekle her şeyi silemezsin; gerçek izler yüzde değil, kalpte kalır.

'Azra' ameliyat sonrası hafızasının bir bölümünü kaybetti. Bu çok korkutucu değil mi?

Evet, çok korkutucu. Ben ufak bir operasyonda bile endişe ederim. Ama kimsenin neler yaşadığını, çocukluğunda ya da hayatının bir döneminde nasıl zorbalıklara maruz kaldığını bilemeyiz. İnsan bazen sadece kendini iyi hissetmek için de bir şeyleri değiştirmek isteyebilir. Buna saygı duyuyorum ama ben cesaret edemezdim.

Bir oyuncu olarak estetiğe bakışınız nasıl?

Tabii ki karakterin koşulları rolü etkileyebilir. Fakir bir köy kadınıyken pırıl pırıl estetikli yüz biraz dikkat çekebilir. Ama doğru makyaj, kostüm ve oyunculukla her şey dengelenebilir. Önemli olan inandırıcılık ve duyguyu geçirebilmek. Aynı zamanda doğru rolde olmak, izleyici olarak o kişiye daha fazla inanmamızı sağlar.

Hakkınızda internette en çok aranılan konu nereli olduğunuz olmuş.

Muhtemelen Avrupai görünüşüm nedeniyle merak ediliyor. Aslen Kastamonuluyum, ama Bosna- Hersek göçmeni bir aileden geliyoruz.

Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği gibi birçok alanda da çalışmışsınız. Birçok genç, ekrana çıkmayı kolay para kazanma aracı olarak görüyor.

Oyunculuk meşakkatli bir yolculuk. Oyuncu olmadan önce bir şekilde para kazanmalıydım ve hayatım için mücadele vermeliydim. Dedem "Boş duran adamdan hayır gelmez" derdi. Hâlâ çalışmaya devam ediyorum. Şunu özellikle vurgulamalıyım: Ekrana çıkmak, kolay para kazanma aracı değil.

Ünlü olmak hayatınızda bir şey değiştirdi mi?

Ünlü olmak, hayatımı tamamen değiştirmedi ama bazı şeyleri farklı hale getirdi. Kötü yanları da var; bazen korkutucu olabiliyor. Ama bir o kadar olumlu tarafı da var: İnsanların evine konuk olmuş biri gibi hissediyorsunuz; sizi aileden biri gibi görüyor ve öyle davranıyorlar. Bu hissiyatı yaşamak keyifli. Her zaman dikkatli olmaya çalışıyorum ve özel hayatımı korumak için sınırlarımı belirliyorum.

Evinizi bulanlar, babanıza ulaşanlar olmuş. Bunlar biraz korkutucu değil mi?

Evet, bazen gerçekten korkutucu olabiliyor. Bu durum özel hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu yüzden özel hayatımı korumak için sınırlarımı net bir şekilde belirlemeye çalışıyorum.

Role hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı bu alanla ilgili?

Biliyorsunuz ki Türkiye'de birçok dizide sete çıkmadan önce çok kısa bir hazırlık süreci oluyor. Benim için bu şekilde hazırlanmak mümkün değildi. O yüzden estetik cerrahların videolarını izleyerek davranışlarını, konuşma tarzlarını ve kendilerini nasıl ifade ettiklerini gözlemledim. Hatta iki kez estetik ameliyat videosu izlemeye çalıştım ama çok başarılı olamadım, hemen kapattım. Birkaç doktor temalı film ve dizi de izledim; karakterin mesleki tarafını olabildiğince doğru yansıtmak istedim.