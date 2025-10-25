"Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı" demişsiniz.

Babam çok küçük yaştayken bir kaza sonucu yüzünü yakmış. Onun yaşadığı bu durum, benim çocukluğumda hep derin bir etki bıraktı. Uzun bir süre "Doktor olmalıyım" düşüncesiyle büyüdüm. Hayatımda daha sonra yaşadığım büyük bir olay da 'Barış'ın ilk bölümde yaşadığı durumla neredeyse birebir aynıydı. Zorlandığım nokta ise şu: 'Barış'ı düşündüğümde, nedense hep geçmişte yaşadığım bazı olumsuz anılara ve çocukluğumdaki 'Caner'e dönüyorum. Bu yönüyle karakter beni hem duygusal hem de psikolojik olarak oldukça zorladı.