MÜYORBİR’de mobbing alarmı! Sanatçıların isyanı sonuç verdi: Bakanlık devrede!

MÜYORBİR'de sular durulmuyor. Kurumun Mayıs 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulunda yönetmeliğe eklenen 3 yeni madde, üyelerin "mobbing" gerekçesiyle tepki göstermesine neden oldu. Şikayetler üzerine devreye giren Bakanlık, tartışmalı kararları usulsüz bularak iptal etti. TAKVİM'den Sinan Özedincik "MÜYOBİR'deki mobbinge bakanlık el koydu" başlıktaki yazısında MÜYOBİR'in bu tavrının sadece üyelerine değil, Türkiye'nin kültürel iklimine de zarar verdiğini dile getirdi.

Burhan Şeşen'in yönetim kurulu başkanı olduğu Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Mayıs 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, yönetmeliğe eklenen 3 yeni madde krize neden oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı Burhan Şeşen'in yönetim kurulu başkanı olduğu Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) olağanüstü genel kurul toplantısı Mayıs 2025'te gerçekleşti.

Yönetim kurulu üyeleri bu toplantıda 3 özel maddeyi yönetmeliğe soktu. İlk madde şöyle belirlendi: MÜYORBİR'in faaliyetlerini, yargı mercilerine şikayet etme, suç duyurusu gibi işlemlerde bulunanlar üyelikten çıkarılacak.

"İstediğimiz kişiyi asil üye yapabiliriz" diye karar alan yönetim kurulu, sanatçıların dijital platformlardaki haklarını takip etmeyeceklerini de belirti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bu kararlarla kendilerine mobbing uygulandığını söyleyen bazı üyeler, şikayette bulundu. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu harekete geçti.

İnceleme yapan müfettişler, bu maddeleri usule uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

TAKVİM'den Sinan Özedincik "MÜYOBİR'deki mobbinge bakanlık el koydu" başlıktaki yazısında ise konuyla ilgili şunları söyledi: "'Sanatın en temel gücü özgürlüktür' diyenler bugün tam tersini yapıyor. MÜYOBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) gibi derneklerde bu sanatçılardan çok var. Bir şey olduğunda şarkıcı, besteci, ressam, yazar… Hepsi duygularını, düşüncelerini, eleştirilerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini sosyal medyadan abartılı bir şekilde savunuyorlar.

Ancak kendileri bu konuda tam tersini yapıyor. Ne ironidir ki, tam da sözde özgürlüğün bayraktarlığını yapanların kendi içlerinde baskı mekanizmaları kurması bugün Türkiye sanat camiasının en acı tablosu haline geldi. MÜYOBİR son seçim döneminde aldığı kararlardan biri, birlik içinde konuşulanların dışarıya sızdırılmaması, aksi halde başkanın o kişiyi üyelikten atma yetkisine sahip olmasıydı. Sanatın, ifade özgürlüğünün, paylaşımın tam kalbinde duran bir kurumda bu kararın alınmış olması başlı başına bir çelişki.

Bugün SABAH'ın GÜNAYDIN Eki'nde yer alan habere göre; Mayıs ayında seçilen Burhan Şeşen'in başkanlığındaki bu birlik, ülkenin en tanınmış sanatçılarından oluşuyor. Bu isimlerin büyük kısmı her fırsatta sansüre, mobbinge, otosansüre karşı açıklamalar yapıyor. Ancak iş kendi kurumlarının içine geldiğinde, baskı yöntemlerini başvuruyor ve kendi üyelerine uyguluyorlar. Bu, sanatın ruhuna yapılmış bir ihanet değil mi? Çünkü sanatçı, kendini susturana değil, susturulanlara ses olan insandır.

Dahası, bu kararın duyulması üzerine Kültür Bakanlığı'nın devreye girip söz konusu uygulamayı iptal ettirmesi, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bakanlığın bu müdahalesi, yalnızca yasal bir düzenleme değil, aslında ahlaki bir uyarıdır: 'Sanatçı bile olsan, başkalarının özgürlüğüne dokunamazsın'

Bu olay, Türkiye'de sanat çevrelerinin kendi içlerinde ne kadar kapalı devre bir hale geldiğini de gösteriyor. Eleştiriden korkan, eleştireni dışlayan bir sanatçı, artık sanatçı değil, bir yöneticidir sadece. Sanatı yöneten, ama onu yaşatmayan!

MÜYOBİR'in bu tavrı, sadece üyelerine değil, Türkiye'nin kültürel iklimine de zarar veriyor. Çünkü sanatın özü paylaşmaktır. İçeride alınan kararın dışarıya sızmaması değil, içeride yanlış bir karar alınmamasıdır önemli olan. Demek ki içeride dışarıya sızmaması gereken gizli kararlar alma peşindesiniz. Eğer bir sanatçı birliğinde bile ifade özgürlüğü yoksa, o zaman suçu dışarıda aramanın ve şikâyet etmenin ne anlamı kalıyor? Özetle bu yaşananlar, sanatın değil, iktidar hırsının sahne aldığı bir trajedi"