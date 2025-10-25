MÜYORBİR’de mobbing alarmı! Sanatçıların isyanı sonuç verdi: Bakanlık devrede!

MÜYOBİR'in bu tavrı, sadece üyelerine değil, Türkiye'nin kültürel iklimine de zarar veriyor. Çünkü sanatın özü paylaşmaktır. İçeride alınan kararın dışarıya sızmaması değil, içeride yanlış bir karar alınmamasıdır önemli olan. Demek ki içeride dışarıya sızmaması gereken gizli kararlar alma peşindesiniz. Eğer bir sanatçı birliğinde bile ifade özgürlüğü yoksa, o zaman suçu dışarıda aramanın ve şikâyet etmenin ne anlamı kalıyor? Özetle bu yaşananlar, sanatın değil, iktidar hırsının sahne aldığı bir trajedi"