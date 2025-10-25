MÜYORBİR’de mobbing alarmı! Sanatçıların isyanı sonuç verdi: Bakanlık devrede!
MÜYORBİR'de sular durulmuyor. Kurumun Mayıs 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulunda yönetmeliğe eklenen 3 yeni madde, üyelerin "mobbing" gerekçesiyle tepki göstermesine neden oldu. Şikayetler üzerine devreye giren Bakanlık, tartışmalı kararları usulsüz bularak iptal etti. TAKVİM'den Sinan Özedincik "MÜYOBİR'deki mobbinge bakanlık el koydu" başlıktaki yazısında MÜYOBİR'in bu tavrının sadece üyelerine değil, Türkiye'nin kültürel iklimine de zarar verdiğini dile getirdi.
