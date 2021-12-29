Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşiyle boşanıyor alyanslar çıktı ilk açıklama Mihre Mutlu Çelikkol'dan! Çok çabalamışlardı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşiyle boşanıyor ilk açıklama Mihre Mutlu Çelikkol'dan geldi! Çok çabalamışlardı ama olmadı. İbrahim Çelikkol'un ve eşi Mihre Çelikkol'un geçen haziranda aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Mutlu Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. 12 Haziran'dan bu yana ayrı olan ve alyansları çıkaran çift, yakın arkadaşlarına boşanacaklarını doğruladı. İddialar karşısında ilk açıklama Mihre Çelikkol'dan geldi, İbrahim Çelikkol'un eşi boşanma iddiasına bakın nasıl yanı verdi.
29.12.2021 10:32
- Son Güncelleme: 29.12.2021 10:54
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşiyle boşanıyor, alyanslar çıktı, ilk açıklama Mihre Mutlu Çelikkol'dan geldi.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu Çelkkol'dan üzen haber geldi.