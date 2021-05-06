RAMAZAN İMSAKİYE
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Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder son haliyle dikkat çekti. Güzel oyuncu son olarak Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veriyordu.Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayan Ergüder, kemoterapi tedavisindeki 3. aşamanın bittiğini belirterek, "Soranınız çok. Ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

06.05.2021 16:56 - Son Güncelleme: 06.05.2021 17:11
Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! Başarılı oyuncu geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. s

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Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder (43),meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

3. KEMOTERAPİ BİTTİ

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Menajerimi Ara'nın yıldızı oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı.