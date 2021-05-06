Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

3. KEMOTERAPİ BİTTİ

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.