Can Yaman'la takas ettik! İtalyan yakışıklı oyuncu Hatay'da! Demet Akalın'dan Türk sanatçılara büyük gönderme! "Bizimkiler de utanmadan kaçtı..."
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek depremzedeleri ziyaret etti. İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone sık sık Türkiye'yi ziyaret etmesi nedeniyle Türk halkı tarafından da sevilen isimler arasında yer alıyor. Morrone'nin son ziyareti ise depremzedeler içindi. Hatay'a giderek yardım dağıtan ünlü oyuncu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çekilen fotoğrafları gören Demet Akalın ve İrem Derici'den yorum gecikmedi. İşte detaylar…
18.03.2023 20:41 - Son Güncelleme: 18.03.2023 20:41
Geçen günlerde sevgilisi Moara Sorio ile İstanbul'a gelen Michele Morrone deprem bölgesine gitti. Dünyaca ünlü starın paylaşımına ise Demet Akalın ve İrem Derici'den yorum gecikmedi.
Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalamayan Michele Morrone, şehre giderek yardım dağıttı.
Hatay'da çektirdiği fotoğrafları 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kalp emojisi koydu.