Deniz Akkaya Selin Ciğerci'ye verdi veriştirdi "Tüketim pornosu başlattı bu ülkede beni susturmaya çalıştı" Haluk Levent'i de bombalamıştı
Deniz Akkaya'dan, Selin Ciğerci'ye bombardırman... Geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anne yoluyla ebeveyn olması konusunu eleştirmişti Deniz Akkaya. Nitekim geçtiğimiz günlerde de Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra bu yolla ebeyevn olmuştu. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın illegal yollarla çocuk sahibi olması hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Deniz Akkaya'nın o açıklamaları.
Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın çocuk sahibi olduğu haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da devreye girdiği olay hakkında Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü.
'HUKUKİ OLARAK SUSTURULMAYA ÇALIŞILDIM'
1 sene önce Selin Ciğerci'nin illegal yollarla çocuk sahibi olacağını öğrendiğini söyleyen Akkaya, bu süreçte yalanlandığını, hukuki olarak susturulmaya çalışıldığını ancak her şeye rağmen konuşmaya devam ettiğini açıkladı.
'TÜKETİM PORNOSU BAŞLATTILAR'
Deniz Akkaya konu hakkında şu ifadeleri kullandı; ''Bir LGBT bireyinin yaptığı evliliği gündemdeydi, tüketim pornosu yaşanıyordu. Bence bu bir politika ve buna bilinçli veya bilinçsiz maşa olan çok insan var. Sosyal medyada bu isimler ve benzerlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bu hikayede aslında bu tüketim pornosunu başlatan iki kişinin hayatı çok masaya yatırılırken önümüze gelen haberlerle başladı. Burada da tamam artık ticaretimi kabul ettirdim, evliliğimizi kabul ettirdi ama çocuk konusuna gelince ben de bir çocuk edineceğim onu bisküvi reklamlarında oynatacağım... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel olmak adına başka bir narsizim yatıyor.''
'9 BİN EUROYA BİR BEBEK ALINIYOR'
Taşıyıcı anneliğin dünya üzerinde yasaklanması gerektiğini de ifade eden Deniz Akkaya 'Kölelikten farkı yok' sözleri ile isyan etti. Akkaya '9 bin euroya eskiden bir köle şimdi ise bir bebek alınıyor' diyerek bu durum ülkemizde legal olsa bile karşı çıkardım sözleri ile tepkisini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" demişti. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulayarak bebeğin kendinde kalacağını belirtmişti.
Öte yandan Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde Haluk Levent hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.