Deniz Akkaya Selin Ciğerci'ye verdi veriştirdi "Tüketim pornosu başlattı bu ülkede beni susturmaya çalıştı" Haluk Levent'i de bombalamıştı

'TÜKETİM PORNOSU BAŞLATTILAR'

Deniz Akkaya konu hakkında şu ifadeleri kullandı; ''Bir LGBT bireyinin yaptığı evliliği gündemdeydi, tüketim pornosu yaşanıyordu. Bence bu bir politika ve buna bilinçli veya bilinçsiz maşa olan çok insan var. Sosyal medyada bu isimler ve benzerlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bu hikayede aslında bu tüketim pornosunu başlatan iki kişinin hayatı çok masaya yatırılırken önümüze gelen haberlerle başladı. Burada da tamam artık ticaretimi kabul ettirdim, evliliğimizi kabul ettirdi ama çocuk konusuna gelince ben de bir çocuk edineceğim onu bisküvi reklamlarında oynatacağım... Halit Ergenç ve Bergüzar Korel olmak adına başka bir narsizim yatıyor.''