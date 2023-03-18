Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Ala Tokel'e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi "Erotik fotolar koymanıza gerek yok"
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Ünlü kadınlarla birlikteliğiyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesinin Ala Tokel olduğu iddia edilmişti. İddianın nedeni ise Mehmet Dinçerler'in Instagram'dan yazdığı bir yorum ve o yorumu geri almasıydı. Konuya ilk açıklama yine Ala Tokel'den geldi. İşte detaylar...
Mehmet Dinçerler, eski eşi Hadise'nin yakın arkadaşı olarak bilinen fenomen Ala Tokel'in paylaşımına yorum yapmış ortalık karışmıştı. Konuya dair ilk açıklama Ala Tokel'den geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Mehmet Dinçerler'in Instagram'da Ala Tokel'e yazdığı yorum ve o yorumu geri alması "Yeni gözdesi" iddialarını da beraberinde getirdi.
"İLK FOTO ÇOK HOŞ"
Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanına giden sosyal medya fenomeni Ala Tokel, markayı göstererek verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı.