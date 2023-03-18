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Haberler Magazin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Ala Tokel'e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi "Erotik fotolar koymanıza gerek yok"

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Ala Tokel'e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi "Erotik fotolar koymanıza gerek yok"

Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Ünlü kadınlarla birlikteliğiyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesinin Ala Tokel olduğu iddia edilmişti. İddianın nedeni ise Mehmet Dinçerler'in Instagram'dan yazdığı bir yorum ve o yorumu geri almasıydı. Konuya ilk açıklama yine Ala Tokel'den geldi. İşte detaylar...

18.03.2023 21:43 - Son Güncelleme: 18.03.2023 21:43
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’in Ala Tokel’e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi Erotik fotolar koymanıza gerek yok

Mehmet Dinçerler, eski eşi Hadise'nin yakın arkadaşı olarak bilinen fenomen Ala Tokel'in paylaşımına yorum yapmış ortalık karışmıştı. Konuya dair ilk açıklama Ala Tokel'den geldi. İşte detaylar...

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’in Ala Tokel’e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi Erotik fotolar koymanıza gerek yok

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’in Ala Tokel’e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi Erotik fotolar koymanıza gerek yok

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’in Ala Tokel’e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi Erotik fotolar koymanıza gerek yok

Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Mehmet Dinçerler'in Instagram'da Ala Tokel'e yazdığı yorum ve o yorumu geri alması "Yeni gözdesi" iddialarını da beraberinde getirdi.

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’in Ala Tokel’e yürüdüğü iddia edilmişti! İlk açıklama geldi Erotik fotolar koymanıza gerek yok

"İLK FOTO ÇOK HOŞ"

Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanına giden sosyal medya fenomeni Ala Tokel, markayı göstererek verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı.

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