Can Yaman'ın yanındaki güzel kim? Demet Özdemir ile aşk yaşıyor deniyordu...

Can Yaman ile Demet Özdemir aşkının gerçek olup olmadığı merak edilirken, Can Yaman'ın bir zamanlar aynı dizide rol aldığı oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu bilgi akıllara, "Can Yaman aynı dizide rol aldığı güzel kızlara karşı kayıtsız kalamıyor mu? sorularını getirdi. İşte Can Yaman'ın eski sevgilisi...