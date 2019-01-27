Can Yaman'ın yanındaki güzel kim? Demet Özdemir ile aşk yaşıyor deniyordu...
Can Yaman ile Demet Özdemir aşkının gerçek olup olmadığı hala gizliliğini korurken, Can Yaman'ın eski sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Can Yaman, bir zamanlar aynı dizide rol aldığı bir güzelle birliktelik yaşadı. Bu bilgi, Demet Özdemir ile Can Yaman aşkının gerçek olma ihtimalini daha da güçlendirdi. İşte Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir...
27.01.2019 17:55 - Son Güncelleme: 27.01.2019 18:07
Can Yaman ile Demet Özdemir aşkının gerçek olup olmadığı merak edilirken, Can Yaman'ın bir zamanlar aynı dizide rol aldığı oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu bilgi akıllara, "Can Yaman aynı dizide rol aldığı güzel kızlara karşı kayıtsız kalamıyor mu? sorularını getirdi. İşte Can Yaman'ın eski sevgilisi...
DİĞER GALERİLER