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Haberler Magazin Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: "Ego Yaman"

Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: "Ego Yaman"

Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler, o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya kullanıcıları ise "Ego Yaman" yorumları ile Can Yaman'a tepki verdi. Ülkemizde olduğu kadar özellikle İtalya olmak üzere yurt dışında da projelere imza atan oyuncu Can Yaman, Disney+'ın lansman gecesine katıldı. Etkinliğe girişte basın mensupları ile konuşmayan Can Yaman'ın bu tavrına "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.

15.06.2022 12:06 - Son Güncelleme: 15.06.2022 12:28
Can Yaman’ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: Ego Yaman

"EGO YAMAN"

Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto geldi! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü.

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Can Yaman’ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: Ego Yaman

Ünlü oyuncu Can Yaman, yayın platformu Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katıldı. Etkinlik alanına geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı iddia edilen Can Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.

Can Yaman’ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: Ego Yaman

Basın mensupları, kendilerini yok sayan Yaman'ı, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.

Can Yaman’ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: Ego Yaman

Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra tepki çeken Can Yaman, çok sayıda tepki aldı.

Can Yaman’ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: Ego Yaman

Yaman hakkında sosyal medya kullanıcıları, 'Ego Yaman' , 'Adam artık dünya yıldızı! Türk basınıyla muhatap olmaz ama Türkiye'de dizi çeker...' şeklinde tepki gösterdi.

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