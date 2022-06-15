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Haberler Magazin Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış...

Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış...

Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış... Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projelerinden olan Çocuklar Duymasın'da rol alan usta ismin, Kemal Sunal'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'nda da oynadığını biliyor muydunuz? Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor. O gencin Çocuklar Duymasın'ın yıldızı olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...

15.06.2022 14:50 - Son Güncelleme:
Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...
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Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu genci tanıdınız mı?

Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği filmde Kemal Sunal, 'Çöpçü Apti' rolünü üstleniyor ve sıra dışı bir mahallede başından geçen komik ve ilginç olaylar ele alınıyor.

Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor.

Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi! Usta oyuncu, Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazındı. Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem'in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal'in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal'i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.

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