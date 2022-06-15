Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminde oynayan o isim bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi! Usta oyuncu, Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazındı. Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem'in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal'in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal'i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.