Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı: 10 yıla kadar hapis...
Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada ortaya çıkan ifadelerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü Songül Karlı ve eski eşi... Mütalaa açıklandı, işte detaylar.
Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı... Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
10 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.
NELER YAŞANDI?
'Eski eşim beni dolandırdı' diyen Songül'ün davası geçtiğimiz nisan ayında görüldü. Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi. Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü'nün katıldığı duruşmada eski eş iddiaları kabul etmedi. Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu" dedi.
Songül Karlı ile tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, "Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'deki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur" diye konuştu.