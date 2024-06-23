Can Yaman’ın eski sevgilisi Diletta Leotta, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi! Kısa süre önce anne olmuştu...

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İtalyan spiker, geçen yıl mart ayında hamile olduğunu açıkladı. Leotta, Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız" diyerek bebek beklediklerini duyurdu.