Can Yaman’ın eski sevgilisi Diletta Leotta, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi! Kısa süre önce anne olmuştu...

Can Yaman ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsleyen İtalyan spiker Diletta Leotta, ünlü oyuncuyla yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırdı. Kısa bir süre önce anne-baba olan çiftten müjdeli haber geldi. Diletta Leotta ve Loris Karius evlendi. İşte düğünden ilk kareler...
Can Yaman ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsleyen İtalyan spiker Diletta Leotta, ünlü oyuncuyla yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırdı.
İtalyan spiker, geçen yıl mart ayında hamile olduğunu açıkladı. Leotta, Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız" diyerek bebek beklediklerini duyurdu.
Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle konuşulan Karius ile Leotta, Aria ismini verdikleri çocuklarına Ağustos ayında kavuştu.