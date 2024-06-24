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50 kilo zayıflatan Ezgi Eyüboğlu diyeti! 36'lık oyuncu tek metotla yağlarını şeker gibi eritti! "1 çay kaşığı biberiye..."

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sağlıklı yaşam ve formunu koruma konusundaki stratejilerini 2013 yılında verdiği bir röportajda paylaşmıştı. İşte Eyüboğlu'nun yıllardır kilo almama yöntemlerinden bazıları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:57 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:57
50 kilo zayıflatan Ezgi Eyüboğlu diyeti! 36’lık oyuncu tek metotla yağlarını şeker gibi eritti! 1 çay kaşığı biberiye... 1

Son zamanlarda güzellik ve sağlıklı yaşam trendlerinin popüler olduğu günümüzde, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun fit vücudu sık sık gündemde yer alıyor. Yıllar boyunca en ufak bir kilo artışı yaşamaması ise hayranlarının dikkatini çekiyor. Peki, Ezgi Eyüboğlu formunu nasıl koruyor? İşte detaylar...

50 kilo zayıflatan Ezgi Eyüboğlu diyeti! 36’lık oyuncu tek metotla yağlarını şeker gibi eritti! 1 çay kaşığı biberiye... 2

1. Fitness Dersleri ve Kas Güçlendirme
Ezgi Eyüboğlu, formunu korumak için düzenli olarak fitness derslerine yazıldığını belirtiyor.

50 kilo zayıflatan Ezgi Eyüboğlu diyeti! 36’lık oyuncu tek metotla yağlarını şeker gibi eritti! 1 çay kaşığı biberiye... 3

Onun için zayıflıktan ziyade kas oranının yüksek olması önem taşıyor. Bu nedenle hedefi, vücut hatlarını sıkılaştırmak ve kaslarını belirginleştirmek.

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