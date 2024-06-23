Çağla Şıkel eski kocası Emre Altuğ’un konserine gitti! “Su Gibisin” şarkısında olanlar oldu: Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?

Ünlü model Çağla Şıkel, 7 yıl evli kaldığı eski eşi Emre Altuğ'un konserine iki oğlu ve müstakbel geliniyle katıldı. Konser boyunca tüm şarkılara eşlik eden Şıkel, Altuğ'un "Su Gibisin" parçasını söylediği anlarda ise büyük bir sürpriz yaşadı. Ünlü model, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?" yorumuyla paylaştı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Çağla Şıkel, böylelikle oyunculuk ve sunuculuk kariyerine başladı ve uzun yıllar gündemde kalmayı başardı.
Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Şıkel, özellikle yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı ve 2008'te nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu.