Çağla Şıkel eski kocası Emre Altuğ’un konserine gitti! “Su Gibisin” şarkısında olanlar oldu: Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?

Ünlü model Çağla Şıkel, 7 yıl evli kaldığı eski eşi Emre Altuğ'un konserine iki oğlu ve müstakbel geliniyle katıldı. Konser boyunca tüm şarkılara eşlik eden Şıkel, Altuğ'un "Su Gibisin" parçasını söylediği anlarda ise büyük bir sürpriz yaşadı. Ünlü model, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?" yorumuyla paylaştı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...