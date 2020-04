Haberler Galeri Magazin Can Yaman'ın dans videosu olay oldu! "Tango yaptığı kadın sevgilisi mi?"

Can Yaman'ın dans videosu olay oldu! "Tango yaptığı kadın sevgilisi mi?"

Can Yaman Instagram'dan yayınladığı videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Demet Özdemir ile aşk yaşayan ancak daha sonra adı birden fazla kişi ile anılan 30 yaşındaki Can Yaman, karantina günlerinde kendisini spora ve yabancı dil öğrenmeye verdi. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yaman'ın dans videosu dikkat çekti. Paylaşımdaki notu fark etmeyen sosyal medya kullanıcıları, Can Yaman'ın dans ettiği kadının önce sevgilisi olduğunu düşündü ancak videodaki kişi Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman'dı...

24.04.2020 17:57 - Son Güncelleme: 24.04.2020 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ