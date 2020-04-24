Can Yaman'ın dans videosu olay oldu! "Tango yaptığı kadın sevgilisi mi?"
Can Yaman Instagram'dan yayınladığı videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Demet Özdemir ile aşk yaşayan ancak daha sonra adı birden fazla kişi ile anılan 30 yaşındaki Can Yaman, karantina günlerinde kendisini spora ve yabancı dil öğrenmeye verdi. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yaman'ın dans videosu dikkat çekti. Paylaşımdaki notu fark etmeyen sosyal medya kullanıcıları, Can Yaman'ın dans ettiği kadının önce sevgilisi olduğunu düşündü ancak videodaki kişi Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman'dı...
Demet Özdemir ile rol aldığı dizide aşk yaşayan ve ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla ve farkı kadınlarla adı anılan 30 yaşındaki oyuncu Can Yaman, dans videosu ile sosyal medya gündeminde! Annesi ile tango derslerinden bir video paylaşan Yaman'ın yanındaki kadın ilk önce sevgilisi zannedildi. Daha sonra Yaman'ın paylaşımındaki notu görünce videodaki kişinin Güldem Yaman olduğunu anlayan sosyal medya kullanıcıları şoke oldu. Nedeni ise Can Yaman'ın annesinin adeta ablası gibi görünüyor olmasıydı...
Yaman, önceki gün sosyal medya üzerinden İspanyolca olarak "Artık İspanyol hayranlarımı neredeyse tamamen anlıyorum. Umarım gelecekte İspanyol röportajlar yapacağız" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından annesiyle tango yaparken çekildiği videoyu paylaşan Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman ise minyon görüntüsü ile sosyal medya gündemine yerleşti. İşte Can Yaman ve ünlülerin anneleri...