Can Yaman'ı öyle bir ifşa etti ki... Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın çapkınlığının bedeli...

Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Yunanlı bir güzel tarafından ifşa oldu. Son günlerde gece hayatı ve Aslışah Alkoçlar ile olan yakınlığıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu, Yunanistan seyahati öncesinde Yunanlı mankenleri mercek altına aldı. Ancak Xlikopoulou isimli mankenin Story'lerinde gezen Can Yaman bir anda ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. İşte Can Yaman'ı ifşa eden güzel...