Can Yaman'ı öyle bir ifşa etti ki... Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın çapkınlığının bedeli...
Can Yaman Aslışah Alkoçlar ile aşk iddiasıyla gündemden düşmezken, yarın çıkacağı Yunanistan seyahati öncesinde Yunanlı mankenleri merceği altına aldı. Son zamanlarda gece hayatındaki eğlenceli yaşantısı ve kızların kendisine gösterdiği ilgi sebebiyle sık sık adından söz ettiren Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusu Can Yaman, takibine aldığı Yunanlı mankeni 'stalk'layınca olanlar oldu. Xlikopoulou isimli mankenin Story'lerinde gezen Can Yaman bir anda ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yunanlı kız Story sayfasının SS'ini alarak, Can Yaman'ın sayfalarında dolaştığını bir paylaşım yaparak takipçilerine duyurdu.
Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Yunanlı bir güzel tarafından ifşa oldu. Son günlerde gece hayatı ve Aslışah Alkoçlar ile olan yakınlığıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu, Yunanistan seyahati öncesinde Yunanlı mankenleri mercek altına aldı. Ancak Xlikopoulou isimli mankenin Story'lerinde gezen Can Yaman bir anda ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. İşte Can Yaman'ı ifşa eden güzel...
Can Yaman ile Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz hafta Bebek'te görüntülendi. Oldukça samimi oldukları öğrenilen çift, dışarıda kendilerini basın mensuplarının beklediğini öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkarak gizlendi. Erkenci Kuş dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman ile Aslışah Alkoçölar'ın yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düştü!