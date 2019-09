Can Yaman'ı öyle bir ifşa etti ki... Erkenci Kuş'un yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın çapkınlığının bedeli...

Can Yaman Aslışah Alkoçlar ile aşk iddiasıyla gündemden düşmezken, yarın çıkacağı Yunanistan seyahati öncesinde Yunanlı mankenleri merceği altına aldı. Son zamanlarda gece hayatındaki eğlenceli yaşantısı ve kızların kendisine gösterdiği ilgi sebebiyle sık sık adından söz ettiren Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusu Can Yaman, takibine aldığı Yunanlı mankeni 'stalk'layınca olanlar oldu. Xlikopoulou isimli mankenin Story'lerinde gezen Can Yaman bir anda ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yunanlı kız Story sayfasının SS'ini alarak, Can Yaman'ın sayfalarında dolaştığını bir paylaşım yaparak takipçilerine duyurdu.

