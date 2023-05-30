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Haberler Magazin Can Yaman'dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya'da izdiham yaratan Can'ın bu karesi akıllara zarar

Can Yaman'dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya'da izdiham yaratan Can'ın bu karesi akıllara zarar

Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Hayatını İtalya'da sürdüren Yaman, orada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Önceki gün çıkardığı kitabının imza töreninde hayranlarıyla buluşan Yaman ardından paylaştığı fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. Nedeni ise uyguladığı filtre.

30.05.2023 10:46 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:46
Can Yaman’dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya’da izdiham yaratan Can’ın bu karesi akıllara zarar

Şu sıralar kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman büyük bir hayran kitlesine sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Yaman’dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya’da izdiham yaratan Can’ın bu karesi akıllara zarar

İtalya'da yoğun ilgi gören oyuncu, bir süre önce kariyerine burada devam etme kararı aldı.

Can Yaman’dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya’da izdiham yaratan Can’ın bu karesi akıllara zarar

Dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan oyuncu, geçen günlerde erkek hayranının kafasını imzaladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Can Yaman’dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya’da izdiham yaratan Can’ın bu karesi akıllara zarar

Geçtiğimi günlerde de Yaman'ın kadın hayranları, oyuncuya göğüslerini imzalatmıştı.

Can Yaman’dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya’da izdiham yaratan Can’ın bu karesi akıllara zarar

Yaman bu kez imza gününden paylaştığı kare ile gündemde.

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