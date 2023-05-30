Can Yaman'dan Safiye Soyman filtresi görenler gözlerine inanamadı! İtalya'da izdiham yaratan Can'ın bu karesi akıllara zarar
Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Hayatını İtalya'da sürdüren Yaman, orada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Önceki gün çıkardığı kitabının imza töreninde hayranlarıyla buluşan Yaman ardından paylaştığı fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. Nedeni ise uyguladığı filtre.
30.05.2023 10:46 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:46