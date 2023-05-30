Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı! Hamile olan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı paylaştı
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı! Hamile olan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı paylaştı görenler Çağla ile Acun'u çok yakıştırdı. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın doğum günü kutlamaları sosyal medyada çok konuşuldu.
30.05.2023 10:20 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:25
ACUN 54 YAŞINDA!
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı! Hamile olan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı paylaştı...
Önceki gün doğum günü olan Acun Ilıcalı'ya ilk paylaşım yakın dostu Esat Yontuç'tan gelmiş Yontuç, "Her yaş gününü boyle mutlu ve beraber kutlayalım inşallah... Hep rap yapma krizini bildiğim icin tutamadım kendimi, koymak zorunda kaldım videoyu." notuyla yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem olmuştu.
Pastaların biri gelir biri giderken Acun'a bir kutlama da Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan geldi.
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Fenerbahçe'nin basketbol maçını izlemeye giden Acun Ilıcalı'nın gergin halleri dikkat çekmişti.