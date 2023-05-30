Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı! Hamile olan Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı paylaştı...

Önceki gün doğum günü olan Acun Ilıcalı'ya ilk paylaşım yakın dostu Esat Yontuç'tan gelmiş Yontuç, "Her yaş gününü boyle mutlu ve beraber kutlayalım inşallah... Hep rap yapma krizini bildiğim icin tutamadım kendimi, koymak zorunda kaldım videoyu." notuyla yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem olmuştu.