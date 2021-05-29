Can Yaman ve Diletta Leotta teknede kucak kucağa poz verdi sosyal medya onları konuştu! İtalyan spiker yeşil bikinisiyle…
Can Yaman ve Diletta Leotta teknede kucak kucağa poz verdi! Sosyal medya onları konuştu… Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan spiker Diletta Leotta ile verdiği pozlarla yine çok konuşuldu. İhanet iddialarıyla gündeme gelen ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Capri Adası'nda tatil yapan ünlü çift, teknede kucak kucağa verdikleri pozları yayınladı. Yaman ile Leotta'nın o görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
29.05.2021 23:24
- Son Güncelleme: 29.05.2021 23:39
Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Evlilik kararı alan ikilinin aşkının reklam olduğu iddia edilirken Leotta'nın İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ancak ayrılacakları beklenen çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlar yapmaya devam etmişti.
Tam gaz aşklarına devam eden Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Şimdilerde Capri Adası'nda tatil yapan ünlü çift, teknede kucak kucağa verdikleri pozları yayınladı.
Instagram sayfalarında farklı tekne pozlarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.