Can Yaman ve Diletta Leotta teknede kucak kucağa poz verdi sosyal medya onları konuştu! İtalyan spiker yeşil bikinisiyle…

Can Yaman ve Diletta Leotta teknede kucak kucağa poz verdi! Sosyal medya onları konuştu… Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan spiker Diletta Leotta ile verdiği pozlarla yine çok konuşuldu. İhanet iddialarıyla gündeme gelen ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Capri Adası'nda tatil yapan ünlü çift, teknede kucak kucağa verdikleri pozları yayınladı. Yaman ile Leotta'nın o görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

29.05.2021 23:24 - Son Güncelleme: 29.05.2021 23:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





