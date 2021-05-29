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Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

Hakkı Bulut'un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş… İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra ekranlara döndüğü İbo Show programına konuk olan Hakkı Bulut'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Güçlü sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Hakkı Bulut nereli?" sorusunun cevabını arattı. İşte Hakkın Bulut'un memleketi…

29.05.2021 23:44 - Son Güncelleme: 29.05.2021 23:51
Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk oldu. Bulut'un özel hayatı programa katılmasının ardından merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

Güçlü sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Hakkı Bulut nereli?" sorusunun cevabını arattı.

Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

İşte başta Hakkı Bulut olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri…

Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

Burak Özçivit - Gaziantep

Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni