Hakkı Bulut’un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş…
Hakkı Bulut'un memleketini duyan şaştı kaldı! Ünlü sanatçı bakın aslen nereliymiş… İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra ekranlara döndüğü İbo Show programına konuk olan Hakkı Bulut'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Güçlü sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Hakkı Bulut nereli?" sorusunun cevabını arattı. İşte Hakkın Bulut'un memleketi…
29.05.2021 23:44
- Son Güncelleme: 29.05.2021 23:51