Ortalık karıştı! O iddiaların ardından Demet Akalın ile Seda Sayan birbirlerini takipten çıktı herkes şaştı kaldı
Ortalık karıştı! O iddiaların ardından Demet Akalın ile Seda Sayan birbirlerini takipten çıktı… Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programının final yapmasının ardından yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca harekete geçti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı takipten çıktı. Seda Sayan da Demet Akalın'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. İşte detaylar…
29.05.2021 22:43
- Son Güncelleme: 29.05.2021 22:43
2018 yılında birbirilerini silen Demet Akalın ile Seda Sayan bir kez daha karşı karşıya geldi.
Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programının final yapmasının ardından yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca harekete geçti.
Demet Akalın'ın söz konusu haberlerin ardından arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı engellediği ortaya çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre; Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu.
NE OLMUŞTU?
İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı.