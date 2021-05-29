Ortalık karıştı! O iddiaların ardından Demet Akalın ile Seda Sayan birbirlerini takipten çıktı herkes şaştı kaldı

Ortalık karıştı! O iddiaların ardından Demet Akalın ile Seda Sayan birbirlerini takipten çıktı… Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programının final yapmasının ardından yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca harekete geçti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı takipten çıktı. Seda Sayan da Demet Akalın'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. İşte detaylar…

29.05.2021 22:43 - Son Güncelleme: 29.05.2021 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





