Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

Can Yaman, son dönemlerde kadın hayranları tarafından gittiği her ülkede izdihama neden oluyordu. Magazinde boy boy izdiham manşetleri atılan genç oyuncu Can Yaman, bu kez bomba bir olayın baş kahramanı oldu. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Can Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra onu öpmek istedi. Yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı.

