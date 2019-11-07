Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket
Can Yaman, son dönemlerde kadın hayranları tarafından gittiği her ülkede izdihama neden oluyordu. Magazinde boy boy izdiham manşetleri atılan genç oyuncu Can Yaman, bu kez bomba bir olayın baş kahramanı oldu. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Can Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra onu öpmek istedi. Yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı.
Can Yaman'ı öpemeyince Boğaz'a atladı! Magazin camiası bu haber ile çalkalanıyor! Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu. Her zaman olduğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi!
KENDİNİ DENİZE ATTI
Alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı. Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı. Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi. İtalya'dan İsrail'e kadar birçok ülke ülkede geniş hayran kitlesi olan Can Yaman için kadın hayranları, Bebek'te kamp kuruyor.