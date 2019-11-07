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Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

Can Yaman, son dönemlerde kadın hayranları tarafından gittiği her ülkede izdihama neden oluyordu. Magazinde boy boy izdiham manşetleri atılan genç oyuncu Can Yaman, bu kez bomba bir olayın baş kahramanı oldu. Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Can Yaman'ın yerini öğrenip soluğu o gece kulübünde alan bir Türk hayranı, önce selfie çektirdi, sonra onu öpmek istedi. Yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı.

07.11.2019 14:36 - Son Güncelleme: 07.11.2019 14:41
Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

Can Yaman'ı öpemeyince Boğaz'a atladı! Magazin camiası bu haber ile çalkalanıyor! Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu. Her zaman olduğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi!

Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

KENDİNİ DENİZE ATTI

Alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı. Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı. Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi. İtalya'dan İsrail'e kadar birçok ülke ülkede geniş hayran kitlesi olan Can Yaman için kadın hayranları, Bebek'te kamp kuruyor.

Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Türk dizilerinin başarısı, oyuncularımızın da yıldızını parlattı. Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, Yunanistan'dan sonra son olarak da İtalya'da izdiham yarattı.

Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

Roma'ya giden Can Yaman, Fiumicino Havalimanı'nı karıştırdı.

Can Yaman sevgisinden öyle bir şey yaptı ki... İşte Can Yaman hayranından 'pes' dedirten hareket

İTALYA

Hayranlarının oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabilen Can Yaman, o anların videosunu da "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu. İlginiz ve evginiz için çok teşekkürler" notuyla paylaştı. Yaman'ın gördüğü sevgi seli ise "Can, Roma'yı yaktı" dedirtti.

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