Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmayan Can Yaman, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı için ceza yedi. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Rol aldığı dizilerle özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucunda 400 euro cezaya çarptırıldı. Mutabık kalındığı gibi otele arka kapıdan girdiği ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiği iddia edilen Can Yaman, geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse rağmen gittiği bir partide uğradığı polis baskınından tekneyle kaçmıştı.

