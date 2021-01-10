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Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmayan Can Yaman, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı için ceza yedi. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Rol aldığı dizilerle özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucunda 400 euro cezaya çarptırıldı. Mutabık kalındığı gibi otele arka kapıdan girdiği ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiği iddia edilen Can Yaman, geçtiğimiz ekim ayında koronavirüse rağmen gittiği bir partide uğradığı polis baskınından tekneyle kaçmıştı.

10.01.2021 11:09 - Son Güncelleme: 10.01.2021 11:24
Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

İtalya'da da popüler olan oyuncu Can Yaman, Roma'da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro cezaya çarptırıldı.

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Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

İtalyan medyasında yer alan habere göre, bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti.

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

Geçtiğimiz ekim ayında Kuruçeşme'de bir mekanda düzenlenen Cadılar Bayramı partisini polis bastı.

Can Yaman izdihamında büyük şok! Otelin arka kapısından çıkmadı cezayı yedi...

Saatler gece 00:00'dan sonra müziğin devam etmesi ve partiye katılanlarda maske olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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