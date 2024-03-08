Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’na Demet Akalın’dan sert çıkış! “İyi ki evlat sahibi olmamış” Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu , konuk olduğu bir programda annelik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Şarkıcı Demet Akalın ise oyuncunun açıklamalarına kayıtsız kalamadı.

Gülçin Santırcıoğlu , söz konusu programda şu ifadeleri kullandı: "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da...

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'Bencillik' diyen var ama özel okul... Ya da 'bu hayata çocuk getirilmez' değil demek istediğim şey... Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla...