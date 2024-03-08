Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’na Demet Akalın’dan sert çıkış! “İyi ki evlat sahibi olmamış” Sosyal medya ikiye bölündü

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, konuk olduğu bir programda annelik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Santırcıoğlu'nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken şarkıcı Demet Akalın, ünlü oyuncu için yaptığı yorumla dikkat çekti. Akalın'ın yorumu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte detaylar...
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, konuk olduğu bir programda annelik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Şarkıcı Demet Akalın ise oyuncunun açıklamalarına kayıtsız kalamadı.
Gülçin Santırcıoğlu, söz konusu programda şu ifadeleri kullandı: "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da...
'Bencillik' diyen var ama özel okul... Ya da 'bu hayata çocuk getirilmez' değil demek istediğim şey... Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla...