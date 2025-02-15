Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete ile ilgili bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı.

Cüneyt Mete'nin 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu çift için "Bilmiyordum", "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.

İşte Cüneyt Mete başta olmak üzere ünlülerin aşkları...