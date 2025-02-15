Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete ile ilgili bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı.
Cüneyt Mete'nin 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu çift için "Bilmiyordum", "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.
İşte Cüneyt Mete başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Ebru Özkan Saban ve Ertan Saban
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit
CÜNEYT METE
CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ
Bir dönem Kuruluş Osman dizisinde Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ
Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, Kardeşlerim dizisinde birlikte rol aldı.
CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ
Çift romantik sosyal medya paylaşımlaıryla sık sık adından söz ettirdi.