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Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman'ın güzeller güzeliyle...

Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi isimlerle kamera karşısına geçen Cüneyt Mete hakkındaki bir gerçek şaşkına çevirdi. Dizide Yaşar karakterini canlandıran ünlü oyuncunun 2019 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mete'nin 6 yıllık eşi kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Cüneyt Mete hangi güzel oyuncuyla evli...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:03
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete ile ilgili bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Cüneyt Mete'nin 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu çift için "Bilmiyordum", "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

İşte Cüneyt Mete başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Ebru Özkan Saban ve Ertan Saban

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Bülent İnal ve Melis İnal

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Burcu Biricik ve Emre Yetkin

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Alina Boz ve Umut Evirgen

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Oğuzhan Koç ve Hazla Subaşı

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Bir dönem Kuruluş Osman dizisinde Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, Kardeşlerim dizisinde birlikte rol aldı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Çift romantik sosyal medya paylaşımlaıryla sık sık adından söz ettirdi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...

Alişan ve Buse Varol