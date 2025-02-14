Tuğçe Tayfur ablası Tuğba Dınız’a ateş püskürdü! “Yememiş içmemiş babamın vefatından 3 gün sonra...”

Gelelim bir diğer konuya, 'BABAMIN ŞARKILARI' bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım.

Kulaklarda hep HUZURUM KALMADI babamın ve benim düetimizle can bulacak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim. Bu vesileyle de duyurmuş oldum.