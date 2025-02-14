Tuğçe Tayfur ablası Tuğba Dınız’a ateş püskürdü! “Yememiş içmemiş babamın vefatından 3 gün sonra...”

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum sanatçının vefatının ardından Tayfur ailesindeki sular bir türlü durulmadı.
Özellikle Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasıyla ortalık karıştı. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını geçirmemesi ise dikkat çekti.
Avukatı aracılığıyla mirasa kayyum talebinde bulunan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.
Babasının Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'a tepki gösteren Tayfur, şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba Hanım 'Tuğçe Tayfur Store' markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasak da olurdu dediğiniz avukata vekaletini sunmuş.
Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti. Anladım acınız yok, anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz; çocuk eğitiyorsunuz, 'Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur' deyip empati kurmanızı beklerdim.
Gelelim bir diğer konuya, 'BABAMIN ŞARKILARI' bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım.
Kulaklarda hep HUZURUM KALMADI babamın ve benim düetimizle can bulacak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim. Bu vesileyle de duyurmuş oldum.
Babamın eline doğan ve yıllarca TEK menajeri olan canı ciğeri Cumali Tayfur babamın emanetidir ve ben onunla yol yürümekten dolayı çok mutluyum. Tüm konserlerim için Cumali abime ulaşabilirsiniz. ALLAH VAR GAM YOK!"