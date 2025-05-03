Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli , kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli , 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya paylaşımlarında eşiyle romantik pozlarına sık sık yer veren ünlü oyuncudan geçen haftalarda bebek müjdesi geldi.

32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" sözleriyle duyurdu.