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Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den karnı burnunda yeni pozlar!

Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda bebek müjdesi veren Kökenli, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz" diyerek hamileliğini duyurdu. Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:01
Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya paylaşımlarında eşiyle romantik pozlarına sık sık yer veren ünlü oyuncudan geçen haftalarda bebek müjdesi geldi.

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" sözleriyle duyurdu.

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ege Kökenli, karnı burnunda yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Kökenli'nin büyüyen karnı dikkat çekti.

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

İşte Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...

Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar!

Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...