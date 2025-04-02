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Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

Başarılı oyuncu Mine Tugay, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan "Can Borcu" dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, güzelliğiyle de sosyal medyada gündem oldu. 46 yaşındaki oyuncunun yıllardır uyguladığı doğal cilt bakım sırrı yeniden ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:14 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:14
Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

ATV'nin iddialı dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, oyunculuğu kadar zamana meydan okuyan fiziğiyle de konuşuluyor. Tugay'ın evdeki üç basit malzemeyle hazırladığı doğal cilt maskesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🌿 "Bal, Zerdeçal ve Limon Maskesi Vazgeçilmezim"

Mine Tugay 20215 yılında bir dergiye verdiği röportajda zayıflık ve güzellik sırrını takipçileriyle paylaşmıştı:

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var. Tavsiye ederim."

Bu üçlü, ciltteki matlığı gideriyor, parlaklık kazandırıyor ve doğal bir gençlik etkisi yaratıyor. Tugay ayrıca zihinsel denge için yoga yapmayı ihmal etmiyor.

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🌞 "YAZ GÜNEŞİNE KARŞI SAVAŞIYORUM!"

Oyuncu, yaz aylarında yüksek faktörlü güneş kremi kullanmayı asla ihmal etmiyor. Kışın kuruyan cildini ise yoğun nemlendirici ürünlerle besliyor. Saç bakımında da nem bombası içeriklere yöneliyor.

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🥗 BESLENMEDE ALTIN KURALLAR: SOMON, HAVUÇ VE YEŞİLLİK

Yaz sezonuna formda girmek isteyen Mine Tugay, beslenmesinde de disiplinli davranıyor:

  • Bol koyu yeşil yapraklı sebzeler

  • Havuç

  • Somon balığı

Anti-aging etkisiyle bilinen bu gıdalar, cilt sağlığını korumanın anahtarı.

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

⏳ ZAYIFLIK HİKÂYESİ: "17 YIL 47 KİLOYDUM, SONRA 55'E ULAŞTIM"

"30'lu yaşlarıma kadar kilo almak için uğraştım. Şimdi bu kiloyu korumaya çalışıyorum."

Gece geç saatlerde yemek, süt ürünleri ve balık yağı gibi yöntemlerle kilo alan Tugay, artık kilosunu korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sadık kalıyor.

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🧃 3 GÜNDE VÜCUT ARINDIRAN SIVI DETOKSU

Tugay'ın haftalık rutininde mutlaka yer verdiği uygulamalardan biri de sıvı detoks:

"3-5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyorum. Hem fiziksel hem ruhsal olarak rahatlıyorum."

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🍳 KAHVALTI RUTİNİNİ AÇIKLADI

Güne ılık limonlu suyla başlayan güzel oyuncunun sade ama besleyici kahvaltısı dikkat çekiyor:

  • 3 dilim tuzsuz etimek

  • 100 gr süzme peynir

  • Salatalık

  • Tuzsuz zeytin

  • 3 ceviz

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🥣 ARA ÖĞÜN KÜRLERİ: YOĞURT, PUL BİBER VE LİMONLA ZAYIF KALIYOR

"Açlık hissettiğimde yoğurda limon, pul biber ve çörek otu karıştırırım. Çok işe yarıyor."

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🚫 TEREYAĞ, TUZ, ŞEKER HAYATINDAN ÇIKTI

"En sevdiğim şeyler ama çıkarmak zorunda kaldım. Çalışma saatleri uzun olsa da bu dengesizliğe alışmamaya çalışıyorum."

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🥗✨ MİNE TUGAY İLHAMLI ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🌅 Sabah (Kahvaltıdan önce)

  • 🥤 1 bardak ılık limonlu su

🍳 Kahvaltı

  • 🍞 3 dilim tuzsuz etimek

  • 🧀 ~100 gr süzme peynir

  • 🥒 1 küçük salatalık

  • 🫒 5 adet tuzsuz zeytin

  • 🌰 3 adet ceviz

Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

🥤 Ara Öğün

  • 🥣 Yoğurt kürü: 3-4 kaşık yoğurda

    • 🍋 Limon suyu

    • 🌶 Acı pul biber

    • ⚫ Çörek otu

🥗 Öğle

  • 🥬 Bol yeşillikli salata (roka, ıspanak, marul)

  • 🍗 Izgara tavuk ya da balık (özellikle somon)

Ara Öğün

  • 🍵 Bitki çayı

  • 🍎 1 adet meyve (elma veya armut)

🍽️ Akşam

  • 🥦 Buharda pişmiş sebzeler

  • 🐟 Izgara somon veya 1 haşlanmış yumurta

🚫 Tuz, şeker ve tereyağ yok

🧃 Haftada 3 gün sıvı detoks tercih ediliyor

Fotoğraflar: Instagram