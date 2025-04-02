Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor! İşte 46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı

ATV'nin iddialı dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay , oyunculuğu kadar zamana meydan okuyan fiziğiyle de konuşuluyor. Tugay'ın evdeki üç basit malzemeyle hazırladığı doğal cilt maskesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

🌿 "Bal, Zerdeçal ve Limon Maskesi Vazgeçilmezim"

Mine Tugay 20215 yılında bir dergiye verdiği röportajda zayıflık ve güzellik sırrını takipçileriyle paylaşmıştı:

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var. Tavsiye ederim."

Bu üçlü, ciltteki matlığı gideriyor, parlaklık kazandırıyor ve doğal bir gençlik etkisi yaratıyor. Tugay ayrıca zihinsel denge için yoga yapmayı ihmal etmiyor.