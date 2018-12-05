ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel kimdir, Öykü Karayel, 1990 yılında tek yumurta ikizi kardeşi Ezgi ile İstanbul'da doğmuştur. Çemberlitaş Kız Lisesi mezun oldu. Lise son sınıfta iken Kenter Tiyatrosu akademisinde kısa bir eğitim aldı ve daha sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Konservatuarda iken beş ay değişim programıyla birlikte Londra'ya tiyatro okumaya gitti.