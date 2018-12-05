Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım! Öykü Karayel kimdir?
Can Bonomo ile Öykü Karayel'in sosyal medya paylaşımını beğeni yağdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen Öykü Karayel ile Can Bonomo, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Can Bonomo, eşi Öykü Karayel'le çekildiği fotoğrafı instagram hesabından paylaştı. Ünlü çiftin romantik paylaşımı takipçileri imrendirdi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:11:50 Güncelleme: 12:17:16
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?
Öykü Karayel kimdir, Öykü Karayel, 1990 yılında tek yumurta ikizi kardeşi Ezgi ile İstanbul'da doğmuştur. Çemberlitaş Kız Lisesi mezun oldu. Lise son sınıfta iken Kenter Tiyatrosu akademisinde kısa bir eğitim aldı ve daha sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Konservatuarda iken beş ay değişim programıyla birlikte Londra'ya tiyatro okumaya gitti.
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