Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım! Öykü Karayel kimdir?

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in sosyal medya paylaşımını beğeni yağdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen Öykü Karayel ile Can Bonomo, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Can Bonomo, eşi Öykü Karayel'le çekildiği fotoğrafı instagram hesabından paylaştı. Ünlü çiftin romantik paylaşımı takipçileri imrendirdi.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:11:50 Güncelleme: 12:17:16
Can Bonomo ile Öykü Karayelden aşk dolu paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldular

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Öykü Karayel'le evlenen şarkıcı Can Bonomo, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bonomo'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Can Bonomo ile Öykü Karayelden aşk dolu paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldular

Öykü Karayel ile iki yıllık aşklarım nikah masasına taşıyan Can Bonomo, önceki gün eşiyle romantik pozunu paylaştı.

Can Bonomo ile Öykü Karayelden aşk dolu paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldular

'MAŞALLAH'

Başarılı müzisyenin bu Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren ikiliye "Maşallah" yorumu yağdı.

Can Bonomo ile Öykü Karayelden aşk dolu paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldular

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel kimdir, Öykü Karayel, 1990 yılında tek yumurta ikizi kardeşi Ezgi ile İstanbul'da doğmuştur. Çemberlitaş Kız Lisesi mezun oldu. Lise son sınıfta iken Kenter Tiyatrosu akademisinde kısa bir eğitim aldı ve daha sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Konservatuarda iken beş ay değişim programıyla birlikte Londra'ya tiyatro okumaya gitti.

Can Bonomo ile Öykü Karayelden aşk dolu paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldular

Daha konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında oynamaya başlayan "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)
İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)