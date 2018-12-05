İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz kendi yıldızlarını yaratan kadrosu, başarılı senaryosu ile her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her çarşamba evlere konuk olan Sen Anlat Karadeniz'in genç kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Kimileri önceden tanıdığımı, kimileri Sen Anlat Kardeniz ile yıldızı parlayan oyuncuların kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? İşte İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe'ye, Öykü Gürman'dan Mehmet Ali Nuroğlu'na ünlülerin yaşları.
ÇOĞUNLUĞU GENÇ KADRO
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, adeta bir ekran fenomenine dönüştü. Son 10 yılın en iyi çıkış yapan dizi olan Sen Anlat Karadeniz, deneyimli oyuncuların yanı sıra oldukça genç bir kadroya sahip. Peki Sen Anlat Karadeniz oyuncuları kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.
İlayda Çevik
22 Aralık 1994