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Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! 1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini! "Kaynanası gibi..."

Geçtiğimiz sene boşanan ünlü çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Can Aslantuğ kız arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve takipçileri arasında büyük bir ilgi topladı. İşte Can Aslantu'un sevgilisi...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 22:47 Güncelleme 23 Haziran 2024, 23:03
Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! 1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Kaynanası gibi... 1

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu ayrılık hayranlarını derinden etkilerken, çiftin oğulları Can Aslantuğ'un yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Can Aslantuğ 2023 yılında kız arkadaşıyla bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve bu paylaşım, annesi Arzum Onan'ın duygusal yorumu ile dikkat çekti.

Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! 1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Kaynanası gibi... 2

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz sene 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırdığı haberleri, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu uzun süreli birlikteliğin ardından her iki taraf da yeni hayatlarına yön verme sürecine girdi.

Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yazdı! 1 yıl önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Kaynanası gibi... 3

Arzum Onan, Los Angeles'ta yaşayan ve Türk iş adamı olan biriyle yaklaşık iki aydır bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı.

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