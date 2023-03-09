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Haberler Magazin Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Reynmen'den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Reynmen, "Sosyal medya zehirli olmaya devam edecek" demişti. Sosyal medyaya dönüş yapan ünlü şarkıcıdan ilan-ı aşk geldi. Sevgilisi ile romantik pozunu yayınlayan Reynmen, Instagram'a damga vurdu. Fenomen ismin yeni aşkı bakın kim...

takvim.com.tr
09.03.2023 21:52 - Son Güncelleme: 09.03.2023 21:52
Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Ünlü şarkıcı, konuya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkçası.

Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır"

Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Reynmen ardından ise aşk paylaşımı yaptı. Reynmen, sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etti.

Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Sosyal medyaya dönüş yapan ünlü şarkıcıdan ilan-ı aşk geldi. Sevgilisi ile romantik pozunu yayınlayan Reynmen, Instagram'a damga vurdu.

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