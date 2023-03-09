Reynmen’den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Reynmen'den ilan-ı aşk! Yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı! Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Reynmen, "Sosyal medya zehirli olmaya devam edecek" demişti. Sosyal medyaya dönüş yapan ünlü şarkıcıdan ilan-ı aşk geldi. Sevgilisi ile romantik pozunu yayınlayan Reynmen, Instagram'a damga vurdu. Fenomen ismin yeni aşkı bakın kim...
09.03.2023 21:52 - Son Güncelleme: 09.03.2023 21:52
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kaldı.
Sosyal medyaya dönüş yapan ünlü şarkıcıdan ilan-ı aşk geldi. Sevgilisi ile romantik pozunu yayınlayan Reynmen, Instagram'a damga vurdu.