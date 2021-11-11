Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber! 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı ilk paylaşımı adliyeden yaptı bakın ne dedi
Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber! 10 yıllık eşinden tek celsede boşanan Hanzade, ilk paylaşımı adliyeden yaptı... 2011 yılında hayatını birleştiren Hanzade Ofluoğlu ile Saygun Ofluoğlu, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan Hanzade ve Saygun Ofluoğlu çifti anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirdi, Hanzade Instagram'dan bakın ne dedi...
11.11.2021 11:06
- Son Güncelleme: 11.11.2021 11:25
Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber! 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı! İlk paylaşımı adliyeden yapan Hanzade bakın ne dedi...
Yarışma programlarında sunuculuk üstlenen Hanzade Ofluoğlu 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift Hanzade Ofluoğlu'nun 'Survivor 2021' yılı kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.
BOŞANMA KARARLARINI DUYURMUŞTU
Yarışmanın bitiminden birkaç ay sonra Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşi ile yollarını ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden bir paylaşımla açıklamıştı.