Serenay Sarıkaya ile aşkını itiraf eden Umut Evirgen yollara düştü! Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay...
Serenay Sarıkaya ile aşkını itiraf eden Umut Evirgen yollara düştü! Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, yeni dizisi için şu sıralar Adana'da. Ocak sonuna kadar Adana'da kalmaya devam edecek olan Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen, soluğu ünlü oyuncunun yanında aldı. Geçtiğimiz günlerde, 'Evet Serenay ile aşk yaşıyoruz' itirafı ile gündeme bomba gibi düşen Umut'un özlemi her geçen gün artıyor.
11.11.2021 10:35
- Son Güncelleme: 11.11.2021 10:39
Serenay Sarıkaya ile aşkını itiraf eden Umut Evirgen yollara düştü! Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya magazin gündeminden düşmüyor.
Melisa Şenolsun'dan sonra gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşk iddialarını önce yalanlayan çiftten Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde aşk itirafı geldi.Melisa Şenolsun'dan sonra gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşk iddialarını önce yalanlayan çiftten Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde aşk itirafı geldi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.