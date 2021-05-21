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Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy, Sarp Leventoğlu ile ilişkisi bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu ve Celal Can Algül, Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti. İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

21.05.2021 12:31 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:31
Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy, Sarp Leventoğlu ile ilişkisi bittikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu ve Celal Can Algül, Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti.

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Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

'YAKALANDIK, ÇEKTİLER'
Ardından Akgül, 31 yaşındaki sevgilisi Şensoy'a dönerek, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber verdi. Derya Şensoy ise fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" dedi.

Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile üç yıllık ilişkisine geçtiğimiz temmuz ayında nokta koymuştu.

Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

Sarp Levendoğlu'dan önceki sevgilisi ise oyuncu Seçkin Özdemir'di...

Derya Şensoy yeni sevgilisiyle fena yakalandı! İşte 'yakalandık Derya' diyen Celal Can Algül'ün panik anları...

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