Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent’in oğlu da oyuncu çıktı! Gözlerimizin önündeymiş ama haberimiz yok meğer oğlu...

Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı. Şimdilerde ekranda yer almasa da bir döneme damgasını vuran, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olan Ferhunde Hanımlar'da rol aldığı ortaya çıktı. Bakın ki bu isim. İşte başta Tamer Levent olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.