Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı! Gözlerimizin önündeymiş ama haberimiz yok meğer oğlu...
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın, dediğim dedik babası Rafet Koroğlu'nu canlandırıyor şu sıralar usta oyuncu Tamer Levent. 71 yaşındaki oyuncu bu zamana kadar sayısız dizi ve filmde rol aldı. Bir dönem eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Tamer Levent hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Tamer Levent'in oğlu da bir dönem oyunculuk yapan ve ekranlardan tanıdığımız bir isimmiş. İşte detaylar...
30.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:03
Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı. Şimdilerde ekranda yer almasa da bir döneme damgasını vuran, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olan Ferhunde Hanımlar'da rol aldığı ortaya çıktı. Bakın ki bu isim. İşte başta Tamer Levent olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.