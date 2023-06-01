Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim çıktı! Cem Yılmaz'ın büyük aşkıydı o da çok ünlü bir isim! "Güzellik genetik"

Hep modeller, şarkıcılar magazin gündemine damga vuracak değil ya. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Leyla Feray'ın annesi Lal Dedeoğlu bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi. Ünlü oyuncunun annesi Lal Dedeoğlu bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.