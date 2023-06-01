Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim çıktı! Cem Yılmaz'ın büyük aşkıydı o da çok ünlü bir isim! "Güzellik genetik"
Camdaki Kız'ın Pera'sı güzeller güzeli Leyla Feray'ın annesi bakın kim çıktı! Bir dönem Cem Yılmaz'ın büyük aşkıydı, görenlerin ağzı açık kaldı. Oyuncu Leyla Feray'ın güzelliği genetik... Leyla Feray'ın annesi de oldukça tanıdık bir isim. Leyla Feray'ın annesi, bir manken veya bir şarkıcı olmasa da başarılı bir işletmeci olan ve bir dönem Cem Yılmaz ile büyük bir aşk yaşayan Lal Dedeoğlu'ndan başkası değil...
"GÜZELLİK GENETİK"
Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi bakın kim çıktı! Cem Yılmaz'ın büyük aşkıydı, o da çok ünlü bir isim. Görenler, "Güzellik genetik" yorumları yapıyor.
İkimizin Sırrı'nın Neva'sı, Camdaki Kız'ın Pera'sı... Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Leyla Feray'ın annesi sosyal medya gündeminde.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun annesi de kendisi kadar ünlü çıktı. Bir modelden bir şarkıcıdan daha ünlü olan bu isim Lal Dedeoğlu.
Hep modeller, şarkıcılar magazin gündemine damga vuracak değil ya. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Leyla Feray'ın annesi Lal Dedeoğlu bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi. Ünlü oyuncunun annesi Lal Dedeoğlu bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.
1967 yılında İstanbul'da doğan Lal Dedeoğlu bir manken veya bir şarkıcı değildi ancak en az onlar kadar ünlüydü. Cem Yılmaz ile yaşadığı sansasyonel aşk buna sebepti.