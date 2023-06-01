Survivor Nagihan Karadere'nin derin bacak dekolteli pozu olay! 'Neydin ne oldun' dedirtti gözler kankası Demet Akalın'ı aradı devreye Tuğba Ekinci girdi
Survivor Nagihan Karadere'nin derin bacak dekolteli pozu olay! O kareler 'Neydin ne oldun' dedirtti, gözler kankası Demet Akalın'ı aradı ancak devreye Tuğba Ekinci girdi. Bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Karadere'ye yakın arkadaşı Demet Akalın'dan yorum gelmezken Tuğba Ekinci'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.
Survivor Nagihan Karadere'nin derin bacak dekolteli pozu olay! 'Neydin ne oldun' dedirtti gözler kankası Demet Akalın'ı aradı ancak devreye Tuğba Ekinci girdi.
Survivor 2022'de son olarak yarışan ve "Bir daha asla adaya" gitmem diyen Nagihan Karadere yarışma sonrasında sık sık açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve Acun Ilıcalı'ya da sert çıkmıştı.
Ünlü atlet Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Survivor yarışmacısı son olarak katıldığı bir gecede derin bacak ve göğüs dekoltesiyle gündeme geldi.
"Muhteşem bir gecede ben de yılın girişimci iş kadını ödülümü aldım" diyen ünlü yarışmacının pozlarını görenler "Vay be Nagihan", "Neydin ne oldun", yorumlarında bulunurken gözler Karadere'nin kankası olan Demet Akalın'ı aradı.